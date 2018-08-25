قتلى وجرحى في تفجير انتحاري شرق أفغانستان

أخبار الآن | جلال أباد - أفغانستان - (ا ف ب)

قُـتل ثلاثةُ أشخاص على الأقل وجُـرح ثمانية في تفجيرِ عبوةٍ ناسفة نفذه انتحاري قرب مكتبٍ لـ الجنةِ الانتخابية في مدينةِ جلال آباد بإقليم ناغرهار شرق أفغانستان.

ولم تُـعلن أيُ جهةً مسؤوليتَها على الفور عن الهجوم ، ولكن مسلحي تنظيم داعش وجماعةِ طالبان دأبوا على تنفيذِ هجماتٍ بشرق أفغانستان، وخاصة في إقليم نانغرهار.

وقال مسؤول، لم يفصح عن هويته لوكالة "رويترز"، إن الهجوم أصاب تجمعا لعشرات المحتجين قرب المكتب.

وتجمع المحتجون لدعم مرشح برلماني استبعدته اللجنة الانتخابية بسبب ما يشتبه أنها صلات له بجماعات مسلحة.

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