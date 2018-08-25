فرار الآلاف بسبب ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

ثار بركان ٌ في جزيرةٍ قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة ، ما أجبَر نحو ألفي قروي على الفرار من تدفق الحمم، وفق ما أفاد به المركز الوطني لمكافحة الكوارث .

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة إن ثلاث قرىً كانت في طريق تدفق الحمم مباشرة وتـَعين على السكان النزوح إلى مناطق أكثر أمنا.

وأفاد مرصد بركان راباول بأن الثوران بدأ الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وقذف عمودا من الرماد لارتفاع 15 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر.

وقال المرصد في نشرة بيانات إن الرماد انهمر بغزارة وكان ثقيلا لدرجة أن أشجارا كسرت بفعل وزنه.

وأضاف "المناطق الأكثر تضررا هي بالياو وكولوجوما ويستخدم الناس أضواء الكشافات للتحرك في ظل صعوبة الرؤية بسبب الرماد".

وقال ستيف سوندرز من المرصد إن ثوران البركان قوي على غير المعتاد.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الثوران انتهت لكن فتحة جديدة نشأت مما قد يرجح حدوث مزيد من النشاط في البركان.

وأصدر مركز داروين الاستشاري للرماد البركاني تحذيرا للملاحة الجوية لتعديل حركة الطيران بحيث تدور حول سحابة الرماد.

ويشير موقع (فولكانو ديسكافاري) الإلكتروني إلى أن سكانا فيما نام لقوا حتفهم في حالات ثوران بركاني سابقة بسبب استنشاق الرماد أو الانهيارات الأرضية.

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