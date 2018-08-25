غانا تحدد موعدا لجنازة وطنية لكوفي أنان

أخبار الآن | أكرا - غانا (أ ف ب)

أعلن الرئيس الغاني نانا أكوفو آدو، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي توفي الأسبوع الماضي في سويسرا سيوارى الثرى في بلده الأم غانا في جنازة وطنية تقام في العاصمة أكرا في 13 أيلول/سبتمبر.

وقال أكوفو-آدو عقب لقائه عائلة الراحل إن أنان سيدفن في المقبرة العسكرية الجديدة في أكرا لأنها "المكان الأنسب للراحة الأبدية للراحل كوفي أنان".

وأضاف رئيس الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا إن "كوفي أنان كان أحد ألمع رجالات جيله. كان بالنسبة لي بمثابة أخٍ أكبر. لقد أسداني الكثير من النصائح بشأن كيفية التعامل مع القضايا الحساسة، لذلك فهو يمثّل نقطة تحوّل مهمة في حياتي".

وشدّد الرئيس الغاني على أن جنازة أنان ستكون "حدثاً كبيراً لبلدنا" ، مشيراً إلى أنه يتوقّع حضور العديد من رؤساء الدول وكبار ممثليها.

وكان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة توفي السبت الفائت في سويسرا عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض. وإثر شيوع نبأ وفاته أعلن أكوفو-آدو الحداد الوطني لأسبوع وتنكيس الاعلام في غانا والبعثات الدبلوماسية في الخارج.

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