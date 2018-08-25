خروج مهاجرين من فنزويلا يقترب من مستويات قياسية

أخبار الآن | كراكاس - فنزويلا (رويترز)

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن خروج مهاجرين من فنزويلا يقترب من لحظة حرجة يمكن مقارنتها بما يجري من أحداث تتعلق باللاجئين في البحر المتوسط.

وتهرب أعداد متزايدة من مواطني فنزويلا من الأزمة الاقتصادية والاضطرابات السياسية في البلاد، الأمر الذي يمثل ضغطا متزايدا على الدول المجاورة.

وشددت الإكوادور وبيرو هذا الشهر قواعد دخول الفنزوليين، لتلزمهم بحمل جوازات سفر بدلا من الاكتفاء ببطاقات الهوية القومية. وفي البرازيل تسببت أحداث شغب في دفع المئات إلى العودة للحدود، وقال مسؤولون من كولومبيا والإكوادور وبيرو إنهم سيجتمعون في بوغوتا الأسبوع المقبل لبحث سبل تحقيق تقدم في هذه القضية.

ووصفت المنظمة هذه الأحداث بأنها مؤشرات تحذير مبكرة وقال المتحدث باسمها جويل ميلمان إنه ينبغي تخصيص تمويل ووسائل لمواجهة تدفق المهاجرين.

وقال خلال إفادة صحفية "يقترب ذلك من لحظة حرجة شهدناها في مناطق أخرى من العالم ولا سيما في البحر المتوسط".

والخميس دعت المنظمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دول أمريكا اللاتينية لتسهيل دخول الفنزوليين، الذين غادر أكثر من 1.6 مليون منهم البلاد منذ 2015.

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