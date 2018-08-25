حرائق تلتهم غابات في برلين وإجلاء المئات من السكان

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (رويترز)

أجلت السلطات الألمانية مئات السكان من منازلهم في العاصمة برلين في حين يبذل نحو 600 من رجال الإطفاء جهودا مضنيا لإخماد حريق مستعر في غابة تتناثر فيها ذخائر لم تنفجر جنوبي برلين الجمعة، فيما انتشرت سحابة ضخمة من الدخان في أجواء المدينة.

وتسبب وجود تلك الذخيرة، التي يعتقد أنها تعود لحقبة وجود الجيش السوفيتي في ألمانيا الشرقية السابقة، في تعقيد جهود مكافحة الحريق.

وانتشرت ألسنة اللهب التي تستعر على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من برلين بسرعة لتأتي على مساحة تفوق مساحة 500 ملعب لكرة القدم بسبب الطقس الجاف في صيف يعد أحد أشد فصول الصيف حرارة في تاريخ أوروبا.

واقتربت ألسنة اللهب حتى وصلت إلى مئة متر من بعض المنازل في بعض المناطق. وقالت السلطات إن 540 شخصا اضطروا لمغادرة منازلهم وللجوء لمراكز إقامة مؤقتة للطوارئ.



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