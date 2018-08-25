الإعصار لين يجتاح هاواي بأمطار غزيرة ورياح عاصفة

أخبار الآن | هونولولو - هاواي (رويترز)

تحرك الإعصار لين ببطء عبر المحيط الهادي في طريقه إلى هاواي وفقدَ بعضاً من قوتِه ليصبح إعصاراً من الفئةِ الثانية لكنه لا يزال يؤدي إلى هطولِ أمطار غزيرة وسيولٍ جارفة في كبرى جزر هاواي.

وقالت هيئةُ الأرصاد الوطنية إنه من المتوقعِِ أن يمُـرَ الإعصار غربي جزر هاواي خلال مطلع الأسبوع وأن تصلَ الأمطار والرياح المصاحبة له إلى ماوي و أواهو.

وأضافت أن منسوب الأمطار التي هطلت بالفعل بلغ أكثر من 60 سنتيمترا على بعض المناطق في كبرى جزر الولاية بينما وصلت أقصى سرعة للرياح إلى 108 كيلومترات في الساعة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على جزر هاواي لكن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في إغلاق بعض الطرق.

وقال حاكم هاواي ديفيد إيجي إن الوضع خطير للغاية ودعا الناس لتفادي السفر إلا للضرورة القصوى.

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