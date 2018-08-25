الأمم المتحدة تحض أوروبا على إستقبال المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة دول الاتحاد الأوروبي الى الموافقة بشكل عاجل على إستقبال عدد من المهاجرين الذي لا يزال نحو 150 منهم عالقين منذ أكثر من أسبوع على متن سفينة لخفر السواحل الايطاليين.

كما قالت المفوضية إنها تحض السلطات الايطالية على السماح فورا بنزول من هم على متن سفينة ديتشوتي وصلت الى مرفأ كاتانيا بجزيرة صقلية الايطالية. ويأتي وذلك بعد إندلاع خلاف جديد بين الكتلة الأوروبية والحكومة الشعبوية في إيطاليا.

ولا يزال عشرات الاشخاص عالقين في مرفأ كاتانيا بجزيرة صقلية على متن السفينة ديتشوتي منذ ليل الإثنين بعد رفض الحكومة الإيطالية السماح لهم بالنزول في غياب التزامات من الاتحاد الأوروبي باستقبال عدد منهم.

وقالت إيطاليا الجمعة الماضية إنها ستعلق مساهماتها المالية في الاتحاد "كأجراء تعويضي" إذا رفض الاتحاد الاوروبي المساعدة في إيجاد أماكن للمهاجرين. ولم يتوصل إجتماع عقدته دول في الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة الماضية الى حل لأزمة المهاجرين على متن سفينة ديتشوتي.

وكتب نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو على صفحته على فيسبوك أن "الاتحاد الأوروبي قرر إدارة ظهره مجددا لإيطاليا" مضيفا أن لا خيار أمام بلاده سوى "إتخاذ إجراءات تعويض بطريقة أحادية ... نحن على إستعداد لخفض الأموال التي نقدمها للاتحاد الأوروبي". وقال "يريدون العشرين مليار يورو (23 مليار دولار) التي يدفعها المواطنون الإيطاليون , فليظهروا إذن أنهم يستحقون ذلك وإنهم يعالجون مشكلة لا يمكن أن نواجهها وحدنا بعد الان , إن حدود ايطاليا هي حدود أوروبا".

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