مقاتلات بريطانية تعترض طائرة روسية في "سماء الناتو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قطعت مقاتلات بريطانية الطريق على طائرة دورية بحرية روسية فوق البحر الأسود، وذلك في ثاني حادث مماثل هذا الأسبوع ، بحسب وزارة الدفاع البريطانية

وقد نشرت القوات الجوية البريطانية مقاتلات من نوع "يوروفايتر تايفون" في دول البلطيق، خلال السنوات الأخيرة، كجزء من مهام حماية المجال الجوي لحلف الناتو في المنطقة.



ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن مقاتلات سلاح الجو الملكي انطلقت من قاعدة ميهايل كوجالنيسينو الجوية، لتوقيف طائرة روسية من طراز "بي 12"، كانت متجهة جنوب غرب البحر الأسود من شبه جزيرة القرم.

وفي حادث سابق وقع يوم الثلاثاء أقلعت طائرتان من طراز تايفون من قاعدة في رومانيا لمراقبة طائرتين يشتبه بأنهما روسيتان من طرازإس.يو-30 فلانكر.

وكان مارك لانكستر وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة قد تحدث في خطاب في لندن في يوليو الماضي عما وصفه بسعي روسيا المتزايد لفرض نفوذها في المنطقة.

وقال إن سلاح الجو الملكي اضطر لاعتراض طائرات حربية روسية أكثر من 80 مرة خلال العقد الماضي.

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