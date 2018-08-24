مسلح يطلق النار على أفراد من الشرطة في موسكو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



فتح مسلح النار على عناصر من الشرطة الروسية وسط العاصمة موسكو ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وحسب المحققين فإن رجلا فتح النار من دون سبب على عدد من رجال من الشرطة كانوا يمرون على مقربة منه في أحد شوارع موسكو قرب مقر وزارة الخارجية.

وأضاف المصدر نفسه أن أفراد الشرطة ردوا على النار بالمثل، ما أدى إلى إصابة المهاجم الذي نقل إلى المستشفى، وإلى إصابة شرطي بجروح.

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مصدر في الشرطة الروسية قوله إن أفراد الأمن الذين استُهدفوا بالهجوم كانوا جزءا من القوة الخاصة المكلفة ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الغربية في روسيا.



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