قراصنة روسيون يهددون حياة الأطفال في الحرب الأولى من نوعها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



استغل قراصنة روس مواقعع التواصل الاجتماعي لإثارةِ الجدلِ في المجتمعات ضدَ تطعيماتِ الأطفال، من خلالِ استخدامِ حساباتٍ مزيفة، مما يشكلُ خطراً كبيراً على حياةِ الملايين.

وبعثَ القراصنة من خلالِ الحساباتِ الوهمية رسائل إلى الأباء، تحملُ نصوصاً مناهضة لتطعيماتِ الأطفال، مدعيًا أنها غيرُ صالحة حسبما ذكرت صحفٌ بريطانية.

وارتبطت بعضُ الحساباتِ بشركةِ “سان بطرسبرج” وهي وكالة أبحاثٍ مدعومة من الحكومة الروسية، وسبقَ اتهامها بالتأثيرِ في الانتخابات الأمريكية التي وصل فيها دونالد ترامب إلى رئاسة سدة الحكم.

وذكرت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذا النهج الخطير في الحرب الأولى من نوعها ضد صحة الأشخاص، ويأتي ذلك بالتزامنِ مع تفشي مرض الحصبة التي يعتقدُ الخبراء أنها ناتجة عن عدمِ تناولِ التطعيمات اللازمة.

ومن جهتها، قالت مديرة مشروع اللقاحات في لندن، الدكتورة هايدي لارسون، إن العواقب ستكون وخيمة، فالخطر هو أن هذا التلاعب في المعلومات يمكن أن يخلق القلق وعدم الثقة، مما يؤدي إلى رفض اللقاح وسيؤدي لانتشار الأمراض أو حالات عديدة من الوفيات.

وجاء نص بعض الرسائل والتغريدات :” اللقاحات تسبب التوحد.. تحتوي اللقاحات على الزئبق! سم قاتل!.. هل تعلم أن هناك قاعدة بيانات حكومية سرية لأطفال تضرروا من اللقاح؟”.

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