غوغل تحجب مدونات وحسابات "يوتيوب" مرتبطة بإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة غوغل إغلاق قنوات وحسابات على منصة "يوتيوب"، على خلفية حملة تضليل مرتبطة بإيران، بعد خطوة مماثلة من قبل فيسبوك وتويتر.

وقالت غوغل إنها تمكنت من إيجاد رابط بين الحسابات وإذاعة جمهورية إيران، في إطار حملة تعود إلى يناير 2017، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأكدت عملاق محركات البحث التي تواصلت مع شركة فاير آي لأمن الإنترنت لتزويدها بالمعلومات، إنها رصدت وحذفت في الشهور القليلة الماضية محاولات من جانب أطراف تعمل برعاية إيرانية.

وقالت فاير آي إنها تشتبه في عملية للتأثير يبدو أن مصدرها إيران تستهدف جماهير في الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وحذفت غوغل 39 قناة على يوتيوب وست مدونات على موقع بلوغر و13حسابا على موقع غوغل بلاس.

وقال نائب رئيس غوغل كنت ووكر في بيان: "تمكنا من تحديد عدد من الحسابات التي كانت تخفي ارتباطها بحملة تديرها منظمة إذاعة جمهورية إيران ".

وأضاف: "إن المتورطين في هذا النوع من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا، ونحن نقوم سريعا بحذف هكذا محتوى من خدماتنا ونغلق حساباتهم".

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