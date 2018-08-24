طائرة ركاب كندية تهبط اضطراريا في مطار بطوكيو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



هبطت طائرة ُ ركاب تابعة لشركة "إير كندا" اضطراريا في مطار هانيدا في طوكيو ، بحسبما قال مسؤول بوزارة النقل اليابانية.

وكانت وكالة "كيودو" للأنباء قد ذكرت أن الطائرة التي كانت متجهة من تورنتو إلى هانيدا، تعرضت لعطل في المحرك، ما أجبرها على الهبوط .

وقالت "رويترز" إن الطائرة هبطت بسلام في حدود الساعة 5:00 مساء بالتوقيت المحلي، دون وقوع إصابات.

وكشفت أن الطائرة كان على متنها 381 راكبا بالإضافة إلى أفراد الطاقم.

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