سكوت موريسون يفوز بمنصب رئيس وزراء أستراليا

أخبار الآن | استراليا (وكالات)



اختارَ الحزبُ الليبرالي الاسترالي اليوم الجمعة وزيرَ الخزانة سكوت موريسون ليكونَ رئيسَ الوزراءِ الجديد لاستراليا، وذلك بعدَ انقلابٍ داخلَ الحزب ضدَ المرشحِ الأبرز والمنافس الرئيسي بيتر داتون، وفق ما أعلنته قناتا "آي بي سي" و"سكاي نيوز".

وفاز موريسون حليفُ رئيس الوزراء المعزول مالكولم تيرنبول برئاسة الحزب ب45 صوتا مقابل 40، ليخلف بذلك تيرنبول في منصب رئاسة الوزراء.

وخاضت وزيرةُ الخارجية جولي بيشوب حليفة تيرنبول ايضا المنافسةَ على رئاسةِ الحزب لكنها خرجت من الجولةِ الاولى للتصويت.

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