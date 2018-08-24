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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيرو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

 

وقع زلزال بقوة 7.1 درجة على مسافة نحو 350 كيلومترا، شمال غربي مدينة بويرتو مالدونادو في بيرو، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال ضرب المنطقة الحدودية بين بيرو والبرازيل، ووقع على عمق 610 كيلومترات.

ولم ترد أنباء، إلى حدود الساعة، عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وبداية الشهر الجاري، ضرب زلزال ساحل جنوبز بيرو، مسفرا عن سقوط قتيلين وفقدان 17 آخرين وإصابة العشرات.

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