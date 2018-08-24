حصيلة ضحايا الزلزال في اندونيسيا ترتفع الى 555 قتيلا

أخبار الآن | جزيرة لومبوك - اندونيسيا (وكالات)

أوقعت الزلازل التي ضربت جزيرة لومبوك الاندونيسية في الأيام الماضية 555 قتيلا وحوالى 1500 جريح، كما أفادت حصيلة شبه نهائية لضحايا هذه الهزات الأرضية نشرتها سلطات الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وكانت هذه الجزيرة السياحية المجاورة لجزيرة بالي في جنوب أندونيسيا شهدت زلزالين عنيفين في 29 تموز/يوليو و05 آب/أغسطس، تلتهما هزات ارتدادية قوية ثم زلزال بلغت شدته 6,9 دجرات في 19 آب/أغسطس.

وفي المجموع، قتل 555 شخصا معظمهم في شمال جزيرة لومبوك القريبة من مركز معظم الهزات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الزلازل. أما الآخرون فقد لقوا مصرعهم في جزيرة سومبايا المجاورة التي طالتها الهزات الأرضية.

وتقع المناطق السياحية خصوصا في غرب وجنوب بومبوك.

وأوضحت الوكالة أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار منشآت، موضحة أن عشرات الالاف من المنازل والمساجد والمباني الأخرى تضررت أو دمرت.

ويقيم نحو 390 ألف شخص في ملاجىء موقتة حاليا، حسب المصدر نفسه.

وتشارك منظمات إنسانية في عمليات مساعدة المتضررين بهذه الكوارث الطبيعية. وقد ذكرت هذه المنظمات أن المهجرين يعانون من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نونغروهو "أرسلنا قوات إلى القرى النائية التي يصعب الوصول إلها". وأضاف أن "الكثير من القرى يصعب الوصول إليها بدراجات نارية لذلك يجب إيصال المساعدات إليها مشيا على الأقدام".

وتقول السلطات الأندونيسية إن كلفة إعادة الإعمار يمكن أن تتجاوز سبعة آلاف مليار روبية (416 مليار يورو).

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