بولتون: العقوبات ستبقى إلى أن تغير روسيا سلوكها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن العقوبات الأميركية على روسيا ستبقى إلى أن تغير موسكو من سلوكها.

وقال بولتون، خلال مؤتمر صحافي في كييف، إنه أخبر الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، بضرورة عدم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية العام القادم.

كما لفت إلى أن أوكرانيا أحرزت تقدماً في جهودها نحو الانضمام لمنظمة حلف شمال الأطلسي إلا أن عليها بذل المزيد من الجهد.

وأضاف بولتون أنه من المهم حل الأزمة الأوكرانية وأنه من الخطر ترك الوضع على ما هو عليه في القرم وشرق أوكرانيا، حيث تدعم موسكو الانفصاليين في صراعهم ضد كييف.

وتعارض روسيا بقوة توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها الغربية. وأعلنت عام 2014 ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عقب ثورة موالية للغرب.

كذلك فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا، متهمة موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وتنفي موسكو هذا.

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