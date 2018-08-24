الصين تقدم شكوى ضد أميركا في منظمة التجارة العالمية

أخبار الآن | بكين - الصين (رويترز)

قدمت الصين شكوى لمنظمةِ التجارة العالمية ضدَ الإجراءاتِ الضريبية الأميركية، وفقا لإعلانٍ صادرٍ عن وزارةِ التجارة الصينية.

وجاءَ في بيانٍ أعلنهُ المتحدثُ باسمِ وزارةِ التجارة على الإنترنت، أنهُ من خلالِ تعمُِّد فرضِ التعريفات الجمركية، من الواضح أن الولايات المتحدة انتهكت قواعدَ منظمةِ التجارة العالمية.

كما قالَ البيان إن "الصين تعارضُ هذا الإجراء بشدة ويجبُ أن تتخذَ مرةً أخرى التدابيرَ المضادة الضرورية."

ومن خلال تقديم الشكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، تعمل الصين على "حماية التجارة الحرة والآليات المتعددة الأطراف بالإضافة إلى حقوقها ومصالحها المشروعة ".

وبموجب البند 301، طبقت الولايات المتحدة تعريفة إضافية بقيمة 16 مليار دولار على الواردات الصينية.

يذكر أن تعرفة جمركية صينية على السلع الامريكية بقيمة 16 مليار دولار امريكي دخلت حيز التنفيذ فى الساعة 12:01 بعد الظهر، في نفس الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية بنسبة 25 في المئة على كمية مماثلة من السلع الصينية، وذلك وفقا للمعلومات الصادرة عن اللجنة الجمركية في مجلس الدولة الصيني.

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