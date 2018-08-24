الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تعليق رحلاتها إلى طهران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، إير فرانس، إنها ستعلّق جميع رحلاتها إلى طهران بدءاً من الثامن عشر من أيلول / سبتمبر المقبل بسبب مردودها التجاري الضعيف نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.

وكانت الشركة خفّضت من وتيرة رحلاتها إلى طهران منذ الرابع من آب / أغسطس إلى ثلاث رحلات أسبوعية فقط، بحسب ما قاله متحدث باسم الشركة سابقاً.

والشركة الفرنسية هي الثانية التي تعلق رحلاتها إلى إيران بعد أن أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية في وقت سابق عن تعليق كامل رحلاتها بين لندن وطهران بدءاً من شهر أيلول / سبتمبر المقبل.



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