الخطوط البريطانية والفرنسية توقفان الرحلات إلى إيران

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

أعلنت الخطوطُ الجوية البريطانية في بيان أنها ستعلقُ رحلاتها بين لندن وطهران الشهر القادم، لأن الخطَ الملاحي "غيرُ مجدٍ حالياً من الناحية الاقتصادية"، مشيرةً الى ان آخرَ رحلةٍ متجهة إلى طهران ستكون في 22 أيلول/سبتمبر، وآخرَ رحلة من طهران ستكونُ في اليوم التالي.

بدورها، أعلنت إدارة شركة "اير فرانس" أنها ستوقفُ رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر بسببِ ضعفِ المردودِ التجاري نتيجةَ العقوباتِ الأميركية المفروضة على ايران.

وقال المكتب الإعلامي في مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية إن "اير فرانس"، التي أوكلت الرحلات إلى طهران إلى شركة "جون" التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، "خفضت (عدد رحلاتها) من ثلاث رحلات أسبوعياً إلى رحلة واحدة منذ 4 آب/أغسطس وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، كانت رفعت إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترمب في أيار/مايو.

ودخلت العقوبات الأميركية على طهران حيّز التنفيذ، في 7 آب/أغسطس الحالي. وتستهدف الدفعة الأولى المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.

كما ستفرض الولايات المتحدة، حزمة ثانية من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تطال قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.

للمزيد:

لهذه الأسباب القاعدة ستتفكك لا محالة