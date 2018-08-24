سجن رئيسة كوريا الجنوبية 25 عاما بتهمة الفساد

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (رويترز)

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة استئناف في كوريا الجنوبية قضت بسجن الرئيسة السابقة باك جون هاي لمدة 25 عاما في قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة أوائل عام 2017.

وقالت الوكالة إن محكمة سول العليا وجدت أن باك مذنبة في اتهامات من بينها الرشوة.

كانت محكمة أدنى درجة قضت بسجن باك لمدة 24 عاما في أبريل نيسان قائلة إنها تواطأت مع صديقتها تشوي سون-سيل للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية "وون" من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتي لدعم عائلة تشوي وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح، واستأنف ممثلو الادعاء على هذا الحكم وطالبوا بتغليظ العقوبة.

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