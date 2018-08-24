الإعصار "لين" يزحف نحو هاواي ويهددها برياح وأمواج شديدة

أخبار الآن | هاواي - الولايات المتحدة (أ ف ب)

يواصل الإعصار لين زحفه نحو ولاية هاواي الأمريكية في حين هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة، كما وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها وقام السكان بتخزين المؤن استعدادا للإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة ويمكنه أن يتسبب في هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا مما قد يؤدي لسيول وانهيارات أرضية، وأضافت الهيئة إن منسوب الأمطار قد يتخطى هذا المعدل بكثير في بعض المناطق.

وقال مركز أعاصير المحيط الهادي التابع لهيئة الأرصاد في هونولولو: "يجب الإسراع في استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات".

وبحلول صباح الخميس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من كايلوا-كونا وهي بلدة تقع على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى، ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وحث حاكم الولاية ديفيد إجي السكان على أخذ التهديد الذي يشكله الإعصار على محمل الجد والاستعداد للأسوأ بتخزين إمدادات من المياه والطعام والأدوية تكفي لنحو 14 يوما.



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