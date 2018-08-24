الإعصار لين يتراجع إلى عاصفة من الفئة الثالثة بعد ضرب هاواي

أخبار الآن | هاواي - الولايات المتحدة (صحف)

قال مركزُ رصدِ الأعاصير في وسطِ المحيط الهادى إن الإعصار لين الذي ضربَ هاواي برياحٍ عاتية وأمطارٍ غزيرة تراجعت حدتهُ إلى عاصفةٍ من الفئة الثالثة بعد ظهرِ الخميس.

وتصلُ سرعة الرياحِ المصاحبة للعاصفة إلى 201 كيلومتر في الساعة وتمرُ إلى الجنوبِ من الجزيرةِ الكبرى في هاواي، ومن المتوقعِ أن تلامسَ الولاية المؤلفة من عدةِ جزرٍ في المحيط الهادي لدى تحركها جنوبَ الأرخبيل.

وبحلول صباح الخميس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربي من كايلوا-كونا وهي بلدة تقع على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى، ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي بسرعة 11 كيلومترا في الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وحث حاكم الولاية ديفيد إجي السكان على أخذ التهديد الذي يشكله الإعصار على محمل الجد والاستعداد للأسوأ بتخزين إمدادات من المياه والطعام والأدوية تكفي لنحو 14 يوما.

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