إيران: القوات الأمريكية في المنطقة في "مرمى صواريخنا"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال خطيب صلاة الجمعة في طهران موحدي كرماني إن القوات الأمريكية في المنطقة تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، مشيرا الى أن الولايات المتحدة غير قادرة أيضا على شن حرب على إيران. و أضاف كرماني في خطبة الجمعة أن إيران اليوم باتت بالقرب من إسرائيل واي حماقة من قبل هذا الكيان او أمريكا ستكون لها عواقب خطيرة للغاية عليهم بحسب وصفه.

و قال خطيب صلاة الجمعة في طهران موحدي كرماني إن "قوة الردع الإيرانية أي القوة الصاروخية الذي يسعون اليوم الى تحيدها تعتبر عنصرا مهما سلبتهم جرأة الحرب على إيران وإن الأمريكيين يعرفون جيدا هذه القوة الكبيرة التي نمتلكها ويعرفون أيضا أن زمن إضرب وأهرب قد ولى، وهم على علم بنفوذ إيران في المنطقة وعلاقاتها مع شعوبها ودولها وأن القوات العسكرية الأمريكية البالغ عددها 10 آلاف جندي في أفغانستان وسوريا والعراق تقع اليوم في مرمى الصواريخ الإيرانية".

وأشار كرماني الى تصريحات خامنئي حول عدم قدرة الولايات المتحدة على شن حرب على إيران مضيفا "أنه أراد من خلال هذه التصريحات إفهام الذين يهابون أمريكا أن أمريكا ليست قادرة على الحرب معنا وهذا ليس بمعنى أنها تخاف علينا بل على العكس من ذلك فإنها لو كانت قادرة على المضي قدما بمآربها من خلال الحرب، فإنها لكانت قد شنت الحرب علينا". وأضاف كرماني أن "منطقة الشرق الأوسط تعتبر مصدر الطاقة في العالم وأمريكا وحلفاؤها يخشون من أن تؤدي أي حرب في هذه المنطقة الى حرب عالمية أخرى".

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