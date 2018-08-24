إتهام الأمريكية سامانثا الحسني بدعمها تنظيم داعش في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إتهام أمريكية متزوجة من مسلح في تنظيم داعش جرى إعتقالها في سوريا، بتقديم دعم مادي للتنظيم الارهابي.

وأصدرت محكمة أمريكية لائحة تتضمن تهمتين بحق سامانثا ماري الحسني أحداهما مساعدتها لإثنين من مسلحي دعاش عبر تأمين معدات عسكرية تكتيكية وتمويلات لهما خلال وجودها في الولايات المتحدة في 2014 وبعد سفرها الى سوريا في 2015.

و سامانثا ماري الحسني البالغة من العمر 32 عاما واحدة من أميركيين اثنين ألقي القبض عليهما في سوريا ونقلا لاحقا إلى الولايات المتحدة في تموز/يوليو حيث يخضعان للمحاكمة. وروت الحسني لشبكة "سي أن أن" الأمريكية أنها صدقت زوجها عندما قال لها إنهما سيسافران إلى المغرب لبدء حياة جديدة , لكنها أوضحت أنها خدعت ووجدت نفسها في سوريا حيث إختارت البقاء من أجل حماية أطفالهما.

وأشارت الحسني الى أن زوجها تحول بعد وصولهما الى سوريا من رجل ودود إلى شخص عنيف وقاس , وأضافت في المقابلة التي أجرتها معها "سي أن أن" في نيسان/أبريل الماضي "كنت كالسجينة" في وقت ظهر أحد أبنائها في تسجيلات فيديو دعائية لتنظيم داعش. وكانت معلومات نشرتها وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن زوج الحسني قتل في غارة لطائرة من دون طيار في سوريا.

مصدر الصورة : موقع PBS الأمريكي

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