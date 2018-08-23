واشنطن: تأثير العقوبات على إيران أقوى من المتوقع

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى استمرار قيام إيران بنشاطات تعارضها واشنطن.

بولتون اكد أن واشنطن ستقوم بأشياء أخرى للضغط على إيران إضافة للعقوبات الاقتصادية. الإدارة الأمريكية اعادت فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرم عام 2015.

وأوضح بولتون في مقابلة مع رويترز: دعني أكون واضحاً، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران.

وفي الشأن السوري، أشار بولتون إلى أن روسيا عالقة في سوريا، وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من هناك.

وأضاف أن الاتصالات الأمريكية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم قوات النظام السوري على المعارضة في إدلب، لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك.

وسيلتقي بولتون نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف غدا وأعلن أنه سيناقش معه ما يمكن لأميركا وروسيا وغيرهما فعله لحل الصراع في سوريا.

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