مقتل و إصابة 12 جنديا أوكرانيا إثر مواجهات مع إنفصاليين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل خمسة جنود أوكرانيين وأصيب سبعة آخرون بجروح في معارك مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد، كما أعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية وذلك قبل بضعة أيام من دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن الاشتباكات وقعت فجر الخميس في منطقة لوغانسك حين حاول إنفصاليون موالون لروسيا الاستيلاء على مراكز مراقبة قرب الطريق السريع. و أضاف الناطق باسم وزارة الدفاع الاوكرانية "في ختام معركة إستمرت خمس ساعات قتل أربعة جنود أوكرانيين واصيب سبعة آخرون دفاعا عن اوكرانيا" مضيفا ان جنديا آخر قتل بنيران الاسلحة الثقيلة.

من جهته قال الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو إن القوات الاوكرانية تعرضت للهجوم بمدفعية ثقيلة , مضيفاً أن "الروس يحاولون مهاجمة مواقع قواتنا في إنتهاك لوقف إطلاق النار". في المقابل حمل مسؤولون من الانفصاليين كما نقلت عنهم وسائل الاعلام في "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد الجيش الاوكراني مسؤولية إنتهاك الهدنة. و قتل أكثر من عشرة آلاف شخص منذ إندلاع النزاع في منطقتي لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا في نيسان / أبريل عام 2014 الماضي بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

وقدم الرئيس الاوكراني إعتذارا من مواطنيه الخميس لأنه "أساء تقدير المدة التي سيستغرقها النزاع". وقال "قبل أربع سنوات، أعلنت أن عملية مكافحة الارهاب ستستمر لساعات بدلا من أشهر , وانا حقا آسف لانني أعطيت آمالا لم تتحقق". وأدت سلسلة إتفاقات هدنة كان آخرها الأربعاء الماضي الى خفض العنف نسبيا لكن بدون إنهاء النزاع بشكل كامل.

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