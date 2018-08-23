قتيلتان وجريح في هجوم بسكين في باريس.. وداعش يتبنى دون دليل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت وكالة "رويترز" أن تنظيم داعش الارهابي تبنى المسؤولية عن الهجوم بسكين في ضواحي باريس لكن بدون تقديم دليل

وكانت الشرطة الفرنسية كشفت عن مقتل شخصين وإصابة واحد آخر في هجوم بسكين في ضاحية في باريس"، حيث قامت قوات الأمن "بتحييد" المهاجم، كما فرضت طوقاً حول مكان الاعتداء.

الى ذلك كشف مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية ان القتيلتان في حادث الطعن بباريس هما أم المهاجم وأخته

وفي التفاصيل، هاجم رجل مسلح بسكين، الخميس، عددا من المارة بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، باريس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح، قبل أن تقتل الشرطة المهاجم بالرصاص.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن الشرطة قامت بـ"تحييد" المهاجم، وطلبت من السكان الابتعاد من المكان.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن المهاجم تحصن في مبنى عقب الهجوم، الأمر الذي تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة.

ولم تعرف على الفور دوافع الهجوم الدامي، فيما رفض مصدر أمني تأكيد أو نفي الطابع الإرهابي للهجوم.

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