رفض"سو كي" إدانة العنف بميانمار يجردها من جائزة حرية إدنبره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

جُردت زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي من جائزة حرية أدنبره بسبب رفضها إدانة العنف ضد الروهينجا في ميانمار. وسيكون هذا الوسام هو السابع الذي تم تجريده من الفائز بجائزة نوبل للسلام على مدار العام الماضي، وحصلت سو كي على الجائزة في عام 2005 لتكريم دورها في الدفاع عن السلام والديمقراطية في بورما، حيث كانت تعيش تحت الإقامة الجبرية.

وفي الوقت الذي قارن فيه اللورد بروفوست من إدنبره سو كي مع نيلسون مانديلا، واصفاً إياها بأنها رمز للمقاومة السلمية في مواجهة الاضطهاد من خلال تكريم مواطنيها في أدنبره، سوف يدعمون علناً عملها الدؤوب من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ورفضت سو كي مرارا وتكرارا التحدث علنا ​​ضد أعمال العنف التي ارتكبت من قبل الجيش ضد الروهينجا في راخين، الذي شهد أكثر من 700،000 شخص يهرب عبر الحدود إلى بنغلاديش، وشهدت حملة القمع التي بدأت في آب/أغسطس الماضي، قرى مدمرة على الأرض وقُتل عشرات الآلاف وتعرضت النساء للاعتداء والاغتصاب على أيدي الجيش، وقالت الأمم المتحدة إن العنف بلغ "التطهير العرقي".

كتب فرانك روس اللورد بروفوست إلى سو كي في تشرين الثاني/نوفمبر داعياً "شجاعتها وتأثيرها الأخلاقي غير المقبول"، وطلب منها السماح بعودة الروهنجيا إلى راخين بعد عدم الاتصال من سو كي، قدم روس اقتراحا من المجلس يوم الخميس يدعو إلى إزالة حريتها في المدينة بأثر فوري.

وستكون هذه المرة الثانية خلال 200 عام التي ألغت فيها ادنبره جائزة الحرية للمدينة، بعد تشارلز بارنيل عام 1890، القومي الأيرلندي الذي سقط في سمعة سيئة بسبب فضيحة.

وشهدت السنة الماضية سمعة سو كي الدولية كمنارة أمل شوهتها ما اعتبره كثيرون تواطؤها أو عدم اكتراثها تجاه الجرائم المرتكبة في ولاية راخين. وقد رفضت مراراً وتكراراً تسمية الروهنجيا باسمهم - والذي يُنظر إليه على أنه قبول لانتمائهم في ميانمار - وفي خطاب ألقاه في سنغافورة أمس وصفتهم ببساطة بأنهم "أشخاص نازحون من شمال راخين".

رداً على أحداث ميانمار تم تجريد سو كي من مجموعة متنوعة من الجوائز والأوسمة. وجاء أكبر انسحاب من متحف المحرقة في الولايات المتحدة في آذار/مارس، الذي ألغى جائزة إيلي ويسل، التي منحت لسو كيي في عام 2012، بسبب رفضها إدانة القتل الجماعي للروهينجا.

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