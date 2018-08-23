داعش استغل اربعة اطفال في تنفيذ هجوم الشيشان

أخبار الآن | غروزني - الشيشان (وسائل اعلام )



نشر داعش مقطع فيديو يظهر أربعة فتية قال التنظيم المتطرف إنهم منفذو هجمات على أهداف للشرطة في جمهورية الشيشان.

وظهر في مقطع الفيديو ثلاثة من الفتية يحملون سكاكين كبيرة، بينما حمل أصغرهم هاتفا ظهر على شاشته علم تنظيم داعش وهم يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي باللغة الروسية.

وكان التنظيم قد أعلن قبل يومين مسؤوليته عن الهجمات.

وبينما لم يتسن التحقق من صحة الفيديو أو التأكد من هويات الفتية، فإن أعمارهم تبدو متسقة مع بيانات المسؤولين المحليين الذين قالوا إن المهاجمين قصرا، أحدهم يبلغ عمره نحو 11 عاما.

وقالت وكالات أنباء روسية ومسؤولون إنه في الهجمات التي وقعت الاثنين، والتي شملت محاولة فاشلة لتنفيذ هجوم انتحاري وهجوم بسكين على مركز للشرطة، قتل أربعة من المهاجمين بالرصاص، بينما نقل خامس للمستشفى بعد أن نجا من محاولة تفجير نفسه.

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