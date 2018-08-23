خبراء عسكريون: طائرة "كوثر" الإيرانية أمريكية الصنع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عرض التلفزيون الإيراني صوراً للرئيس حسن روحاني مع الطائرة المقاتلة "كوثر" الجديدة وهي طائرة مقاتلة من الجيل الرابع تم تصميمها وتصنيعها فقط من قبل خبراء عسكريين إيرانيين.

من جهة أخرى سارع خبراء الطيران الدولي إلى الشك في المطالبة بالتكنولوجيا الإيرانية الخالصة لإثبات أن الطائرة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بنيت لأول مرة في أوائل السبعينيات.



حيث اشترت طهران طائرات من الولايات المتحدة في عام 1974، أي قبل خمس سنوات من الثورة الإيرانية.

وغرد جوزيف ديمبسي، وهو باحث في مجال التحليل الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتوضيح المقارنة، مضيفاً أنه يوافق زميله في مجال الطيران العسكري في معهد الدراسات الدولية، دوغلاس باري على أن الطائرة التي كشفت عنها إيران يبدو أنها من طراز F-5 ذات مقعدين.

وقال باري إن فكرة الطائرة وأنها من صنع السكان الأصليين لا يجب أن تؤخذ بشكل جدي، ولكن يمكن أن يكون هناك عنصر من الحقيقة في تصنيع بعض الأجزاء الجديدة، وقال "من المحتمل أن يكون لدى الإيرانيين القدرة الصناعية على تشكيل مجموعات من الطائرات على الأقل لهذه الطائرة، لقد تمكنوا بوضوح من صنع أجزاء من هذه الأشياء".

وأضاف باري أن المهندسين الإيرانيين قد يكونوا قد قاموا بتحديث نظام التحكم الإلكتروني للطائرة، لكن ذلك لم يكن ليثبت أنه صعب بشكل خاص بالنظر إلى أن المواصفات الأصلية كانت منذ فترة طويلة مثل الستينيات، كما حدد جون سنيلر رئيس قسم الطيران في شركة الاستشارات الدفاعية جين آي إتش إس ماركيت، الطائرة بأنها طائرة F-5F ذات مقعدين، وفي حديث له على قناة سي ان بى سي قال سنيلر إن الطائرة التي تظهر في صور مصدرها ايران لديها عناصر تصميم واضحة للطائرة الامريكية الصنع.

وقال إن العلامات على الجانب خاصة مآخذ الهواء غير المعتادة قليلا التي تنحدر إلى الوراء هي خاصة بطائرة F-5F" ، وقال سنيلر إنه يعتقد أن إيران تحاول أن تثبت أنها لا تزال تملك قدرات الطائرات المقاتلة وأنها تقترح على المراقبين الدوليين أن الأنظمة الداخلية للطائرة قد تم تحديثها.

وقال إنه بالضغط القادم من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن القادة في طهران سيكونوا أكثر حرصاً على الإظهار لشعبهم بأن لدى إيران وسيلة لحماية نفسها، مضيفاً أنهم يطورون قدراتهم الأصلية الخاصة بهم، لكن ذلك بعيد كل البعد عن تصميم الطائرات الخاصة بهم والتصديق عليها وتصنيعها، ولا يبدو هذا هو الحال في هذه المجموعة الخاصة من الصور التي ظهرت".



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