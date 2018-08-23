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جنرال أمريكي يرى فرصة لا سابقة لها للسلام في أفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

اعتبر الجنرال الأميركي جون نيكولسون قائد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان أن هناك حاليا فرصة لا سابق لها للتوصل إلى السلام.

وقال الجنرال الأميركي في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة بشأن أفغانستان، إن هدنة َ الربيع الماضي، ووقف َ إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأفغاني أشرف غني، يكشفان بأنه بالرغم من العنف لدى افغانستان  فرصة لا سابق لها للتوصل إلى السلام.
 

 

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