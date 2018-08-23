توقعات بارتفاع أعداد الفنزويليين الفارين الى البرازيل

أخبار الآن | رورايما - البرازيل (وكالات)

يزداد عدد الفنزويليين الذين يدخلون البرازيل، وفق ما يقوله مسؤولون، بالرغم من هجمات تعرضت لها السبت مخيمات مؤقتة للمهاجرين.



متحدث باسم الجيش البرازيلي قال إن حوالي 900 فنزويلي كان يتوقع وصولهم إلى ولاية رورايما، وهذه زيادة كبيرة في المعدل اليومي مشيرا الى ان السلطات ارسلت مزيدا من قوات الأمن إلى الحدود مع فنزويلا في أعقاب حدوث عنف .

ويلهب عدد من يحاولون الفرار من الوضع الاقتصادي المنهار في فنزويلا التوتر في المنطقة.

وزاد الشعور بالبلبلة بين الناس أكثر في أعقاب إصدار عملة ورقية جديدة.

ومن المقرر أن تفتح المصارف والمحال أبوابها بعد العطلة الرسمية يوم الاثنين التي قررتها الحكومة عقب إلغاء خمسة أصفار من قيمة عملة البوليفار، واعتمدت عملة افتراضية جديدة سمتها بيترو.

وتقول الحكومة إن هذه الخطوة كانت ضرورية لمواجهة التضخم الجامح، لكن منتقدين يقولون إنها قد تفضي إلى المزيد من الفوضى.

ودعت جماعات معارضة إلى إضرابات واحتجاجات اليوم الثلاثاء.

ويقول عدد كبير ممن يعبرون الحدود إلى البرازيل إنهم جوعى، ولا يتلقون رعاية طبية في فنزويلا.

وقال الجيش إن نحو 800 مهاجر فنزويلي وصلوا إلى رورايما، بزيادة 300 شخص أكثر من معدل من يعبرون كل يوم على مدى عام تقريبا.

وهاجم السبت بعض السكان في باكارايما عددا من المهاجرين، في أعقاب تقارير أفادت بأن فنزويليين ضربوا صاحب مطعم ضربا شديدا.

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