تقرير أمريكي: يوتيوب لم يبذل جهدا كافيا لمنع دعايات إرهابية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت تقارير أمريكية أن المحتوى الرقمي الذي يروج لدعاية إرهابية ما زال حاضرا بقوة على موقع يوتيوب , بالرغم من حديث المنصة عن بذل جهود مكثفة وإطلاق برنامج لمكافحة التطرف والكراهية. وأظهر تقرير مؤسسة مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكية أظهر أن من يرتادون موقع يوتيوب يستطيعون الوصول بسهولة إلى المحتوى المتطرف الذي نشرته عدد من المواقع التابعة لأعضاء الجماعات الإرهابية.

وكانت شركة غوغل المالكة لمنصة يوتيوب، أعلنت العام الماضي برنامج "Redirect Method Pilot Program" لأجل تحويل الأشخاص الذين يبحثون عن محتوى تنظيم "داعش" صوب فيديوهات أخرى تناهض التطرف، وتنبه إلى مخاطره.

وقام المركز ما بين الثاني والثالث من آب / أغسطس الجاري، بدراسة 649 مقطع فيديو على صلة بخطاب التطرف عن طريق استخدام كلمات شائعة في خطاب الإرهاب. ووجدت الدراسة تراجعا لمقاطع الفيديو التي تناوئ التطرف، مما يعني أن استراتيجية "غوغل" لم تحقق نجاحا، على اعتبار أن المشكلة لا تزال قائمة.

وبحسب التقرير فإن 5.5 بالمئة من الفيديوهات (36 مقطعا) التي أخضعت للدراسة تعرض دعاية إرهابية وتمجد التطرف والإرهاب العنيف. وأوضح التقرير أن 18 مقطعا من أصل الفيديوهات الستة والثلاثين تقدم محتوى عنيفا بشكل لا غبار عليه، تعرض مشاهد دامية. وفي المقابل، لم يجد الباحثون محتوى مضادا للدعاية الإرهابية إلا في 9 مقاطع، أي في 1.4 في المئة فقط من الفيديوهات التي شملتها الدراسة.

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