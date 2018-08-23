ترامب يقول إن أسواق المال ستنهار في حال تم عزله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أسواق المال ستنهار في حال تم عزله، في سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن الذي إنقلب ضده. وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية إنه يعتقد أن عزله سيؤدي الى إنهيار الأسواق وأن الجميع سيصبحون فقراء جدا , بالرغم من أنه خلق آلاف الوظائف منذ توليه الرئاسة.

وكان ترامب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهن تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الاميركية. ثم إستفاض الرئيس الاميركي في تصريحات حول خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته مشددا على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الاميركيون في حال أسوأ بكثير. وقال ترامب "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

ووجه كوهن ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر في محكمة في نيويورك بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية , مشيراً إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.

وفي هذا السياق إعترف كوهن بأنه دفع مبلغي 130 و 150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء إلتزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء الى المرشح".

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