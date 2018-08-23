بيونغ يانغ توقف تفكيك موقع إطلاق الصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكر مركز للأبحاث في واشنطن أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية الأسبوع الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع لاختبارات محركات الصواريخ في الربع الأول من أغسطس آب رغم تعهدٍ قدمه زعيمها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شهر حزيران الماضي في سنغافورة. هذا ولم يَصدر أي تعليق من البيت الأبيض حتى الآن.

وقال مركز 38 نورث إن صور الاقمار الصناعية التجارية لمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في 16 أغسطس آب تشير إلى ”عدم وجود أي أنشطة تفكيك كبيرة“ سواء في موقع اختبارات محركات الصواريخ أو منصة الاطلاق منذ الثالث من أغسطس آب.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الشهر الماضي إن التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك منشآتها في محطة سوهاي تتماشى مع تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال قمته مع ترامب في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.

ويأتي تقرير مركز 38 نورث في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استعداد كوريا الشمالية لتنفيذ مطالب الولايات المتحدة لها بالتخلي عن أسلحتها النووية. كان كيم اتفق في قمة سنغافورة مع ترامب على العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لكنه لم يعط أي دلالة على استعداده للتخلي عن ترسانته بشكل أحادي الجانب.

ودافع ترامب عن جهوده لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية قائلا إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي. وأضاف أنه ”من المرجح“ أن يلتقي مع كيم مرة أخرى.

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