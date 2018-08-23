بومبيو سيزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)



أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الخميس تعيين ستيفن بيغان مبعوثاً خاصاً إلى كوريا الشمالية التي سيزورها برفقته مجددا "الأسبوع المقبل".

وصرّح بومبيو أمام الصحافة وإلى جانبه المبعوث الجديد "ستيف (أي ستيفن) سيدير سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود جهودنا لبلوغ هدف الرئيس (دونالد) ترامب، نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم جونغ أون".

وأضاف وزير الخارجية في تصريح مقتضب من دون الردّ على أسئلة الإعلام أن ستيفن "وأنا سنذهب إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل لتحقيق مزيد من التقدم الدبلوماسي نحو هدفنا".

وستكون الزيارة الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية والثانية له بعد القمة التاريخية التي عُقدت في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وسبق ان شغل بيغان البالغ الخامسة والخمسين من العمر منصب نائب مدير الشؤون الدولية لشركة "فورد" المصنعة للسيارات، وهو يتمتع بخبرة دبلوماسية حكومية بعد أن كان جزءا من فريق الأمن القومي للرئيس الجمهوري جورج بوش الابن في مطلع القرن العشرين.

واعتبر بومبيو أن "وزارة الخارجية سبق أن قامت بعمل ممتاز لتنفيذ حملة الضغط" على بيونغ يانغ و"تنظيم القمة الأولى" بين القائدين و"تحضير الأرضية كي تتحمل كوريا الشمالية مسؤولية الوعود التي قطعها الرئيس كيم".



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