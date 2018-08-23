البابا فرانسيس يعلن أنه سيقابل ضحايا الانتهاكات الجنسية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعرب البابا فرانسيس في رسالة له عبر الفيديو عن حماسته حيال زيارته المقررة إلى ايرلندا ، او بالأحرى عودته إليها حيث قال انه كان قد درس في دبلن لمدة ثلاثة أشهر في أوائل الثمانينات من القرن الماضي .

وقال البابا فرانسيس انه يأمل في ان تجلب فعالية الاجتماع العالمي للعائلات المزيد من التشجيع المتجدد للعائلات في كل مكان ، وان يتذكر الجميع موقع الاسرة من الحياة واهميتها في المجتمع وبناء المستقبل .

كما أعلن البابا فرانسيس انه سيقابل اثناء زيارته ضحايا الاعتداءات الجنسية التي تورط فيها بعض من رجال الكنيسة، وكان البابا في وقت سابق من هذا الاسبوع قد أدان جرائم الانتهاكات الجنسية التي تعرض لها الأطفال على يد مجموعة من رجال الدين وما تبع ذلك من محاولة للتستر على تلك الفظائع .

على صعيد آخر انتقد السيناتور رونان مولين تصريحات السبدة ماري مك أليس ، الرئيس السابق، حول فعالية الاجتماع العالمي للعائلات ، حيث وصفتها بانها تجمع للتيار اليميني ، وقال السيد مولين ان ما صرحت به السيدة مك اليس قد أساء إلى الآلاف ممن سيحضرون الفعالية ، وان هذا الكلام ينم عن تجاهل للجوانب الايجابية للكنيسة من خير ومحبة ، واكد ان هذا الاحتفال هو وسيلة للمصارحة والمصالحة ،إلا انه يرى ان البعض لا يريد إنجاح تلك الفعالية .

وكان مجموعة من النشطاء قد نظموا سلسلة من المسيرات بالتزامن مع زيارة البابا لتسليط الضوء على ما وصفوه بأنه فشل الكنيسة في التعامل مع الأخطاء بالشكل الصحيح؛ كما صرحت السيدة ميف لويس ، المدير التنفيذي لجمعية ” واحد من أربعة ” ، أنه في حال قطع البابا فرانسيس وعودا لضحايا الاعتداءات الجنسية باتخاذ اجراءات فعلية ، فعليه ان يمضي قدما في تحقيق ذلك .

هذا ومن المتوقع ان تتكلف زيارة البابا إلى ايرلندا – والتي لن تستغرق اكثر من 36 ساعة – ما بين 20إلى 30 مليون يورو ، وقد برر السيد ليو فارادكار رئيس الوزراء عن تلك الزيادة في التكاليف بأنها تأتي على قدر وحجم الحدث ، حيث أن هناك اكثر من نصف مليون شخص سيحضرون القداس في متنزه فونيكس ، بالإضافة لعشرات الآلاف الذين سيحضرون الفعاليات في متنزه كورك وفي كنوك ، وهو ما يجعل ذلك الحدث هو الحدث الاكبر الذي شهدته أيرلندا على مدار اربعين عاما.



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