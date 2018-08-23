إيران تفرج مؤقتا عن موظفة إغاثة بريطانية من أصل إيراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت عائلة المعتقلة البريطانية نازنين زغاري راتكليف، المسجونة في إيران منذ 2016، الإفراج عنها.

وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، فإن الإفراج عن راتكليف هو لثلاثة أيام فقط.

وتمضي نازنين راتكليف عقوبة بالسجن خمسة أعوام؛ لمزاعم بمحاولتها إسقاط نظام الحكم في إيران.

وتنفي راتكليف الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة إسقاط نظام الحكم في إيران، ولكنها خسرت الاستئناف الذي تقدمت به في أبريل 2017.

ويأتي القرار الإيراني هذا غداة إعلان طهران أمس الأربعاء، أن بريطانيا ستساعد في تحديث مفاعل أراك النووي، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، إن خبراء من بريطانيا سيَحلُّون محل نظرائهم من الولايات المتحدة في عمليات إعادة تصميم المفاعل، حسب وكالة "أسوشييتد برس".



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