إعصار قوي يضرب غرب اليابان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل إعصار قوي الخميس الى غرب اليابان ما أثار مخاوف من هطول أمطار غزيرة وحصول انزلاقات تربة لاسيما في المنطقة التي شهدت فيضانات وأوقعت العديد من القتلى في تموز/يوليو الماضي. وذكرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية أن الاعصار "سيمارون" ضرب مديرية توكوشيما جنوب غرب البلاد , ومن المتوقع أن يجتاز المنطقة قبل أن يبلغ بحر اليابان.

و تجاوزت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، ومن المتوقع ان ينهمر حوالى 800 مليمتر من الامطار على وسط البلاد خلال 24 ساعة حتى منتصف يوم الجمعة، كما ذكرت الوكالة التي حذرت من "مخاطر انزلاقات للتربة وفيضانات وامواج عاتية وزوابع". وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لاعضاء حكومته ومختلف المسؤولين خلال اجتماع تحضيري قبيل وصول الاعصار "كونوا في أعلى درجات الاستعداد واتخذوا كل الاجراءات اللازمة".

ودعا السلطات المحلية الى إصدار أوامر إلى السكان باخلاء منازلهم بدون تردد فيما واجهت الحكومة انتقادات بسبب إدارتها للازمة التي اعتبرت متأخرة بعد الامطار الغزيرة وانزلاقات التربة التي أدت الى مقتل نحو 220 شخصا في مطلع تموز/يوليو. وفي المناطق التي شهدت فيضانات في تموز/يوليو الماضي فان عدة مدن نصحت من الان سكانها بمغادرة منازلهم على سبيل الاحتياط. وفي اوكاياما كان السكان يعبئون أكياس رمل لمنع حصول فيضانات بحسب ما أظهرت صور بثها التلفزيون. وسجل اضطراب في حركة القطارات في غرب البلاد، كما تم الغاء أكثر من 260 رحلة، غالبيتها داخلية، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام المحلية.

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