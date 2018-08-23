ألمانيا تتهم عراقيين بالانتماء لداعش وإعدام مسؤول عراقي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وجه الادعاء العام في ألمانيا رسميا إتهامات إلى عراقيين إثنين يشتبه في كونهما عضوين بتنظيم داعش ومتهمين بالمشاركة في إعدام مسؤول عراقي رفيع المستوى عام 2014 الماضي. وقال الإدعاء العام الألماني إن أحد الشخصين العراقيين كان يعمل محاسبا لدى داعش والآخر كان يقوم بدوريات مسلحة لصالح التنظيم في الموصل.

و أوضح المدعي العام الألماني في بيانه أنه تم توجيه الإتهام رسميا للعراقيين الاثنين وهما رعد أ ويبلغ من العمر 42 عاما و عباس ر ويبلغ من العمر 19 عاما , حيث لم يتم الإفصاح عن لقبيهما لأسباب تتعلق بالخصوصية القانونية , مؤكداً أنهما متهمان بارتكاب جرائم حرب باعتبارهما "عضوين في منظمة إرهابية أجنبية".

و تابع الادعاء العام الألماني أن الرجل الأكبر سنا عمل كمحاسب لصالح تنظيم داعش في الموصل منذ حزيران / يونيو 2014 بينما كان الأصغر يقوم بدوريات مسلحة لصالح التنظيم في المدينة , كما يشتبه في قيام عباس ر. بنقل أسلحة وجثث ضحايا تنظيم داعش. و أضاف الإدعاء العام الألماني أن رعد أ حاول تجنيد زملائه العراقيين لصالح داعش بعد إنتقاله إلى ألمانيا في تموز / يوليو عام 2015 الماضي. وكان قد تم إعتقال العراقيين الاثنين في آيار / مايو عام 2017 الماضي.

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