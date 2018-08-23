أفغانستان تأمل أن تتمكن روسيا من الضغط على طالبان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مستشار الأمن القومي الأفغاني، حنيف أتمار، اليوم الأربعاء، بعد لقائه السفير الروسي في كابول، إن بلاده تأمل أن تتمكن موسكو من الضغط على حركة طالبان لتُجري محادثات سلام مع الحكومة.

ونُقل عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله إن حركة طالبان تعتزم المشاركة في محادثات سلام أفغانية في موسكو في الرابع من شهر أيلول سبتمبر المقبل.

وقال مكتب أتمار إنه أبلغ السفير الروسي إن أفغانستان تقدّر دعم موسكو لعملية السلام وطالبها "بالضغط على متمردي طالبان لبدء مفاوضات مع الحكومة الأفغانية". وقال إثنان من قادة حركة طالبان هذا الأسبوع إن الحركة رفضت عرضاً من الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وقالت إنها ستواصل هجماتها، وذلك بعد سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال مكتب أتمار إن السفير ألكسندر مانتيتسكي قال إن بلاده مستعدة لمساعدة أفغانستان على "إنجاح عملية السلام". ورفضت موسكو هذا العام اتهاماً من قائد كبير بحلف شمال الأطلسي في أفغانستان بأنها تدعم طالبان بل وتمدها بأسلحة.

وقال دبلوماسي غربي في كابول إن روسيا تسعى لزيادة نفوذها وتحسين صورتها في أفغانستان من خلال دعوة قادة طالبان لإجراء محادثات. ولم تعلن طالبان بعد ما إذا كانت ستشارك في محادثات موسكو.

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