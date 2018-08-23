أزمة اقتصادية خانقة تدفع الفنزويليين لأكل اللحوم الفاسدة

أخبار الآن | ماراكايبو - فنزويلا (صحف)



في ظل أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فنزويلا، يقبل الناس على شراء لحوم منتهية الصلاحية بعدما فسدت بسبب النقص الحاد في الكهرباء. ويعاني السكان في ماراكايبو وعموم فنزويلا من تكرار انقطاع الكهرباء لكن الأمور تفاقمت بعد أن دمر حريق خط الكهرباء الرئيسي بالمدينة يوم 10 أغسطس-آب.وتعمد أربعة محلات على الأقل في سوق المدينة إلى بيع اللحوم الفاسدة بعدما أفسد الانقطاع الكهربائي كميات كبيرة من مخزونها.

وعلى الرغم من أن البعض ممن تناولوا تلك اللحوم قد أصيبوا بمضاعفات وأمراض، فإن انخفاض أسعارها يظل عنصراً جاذباً للعديد من الساعين لتوفير البروتينات في وقت تنخفض فيه دخولهم بشكل كبير. ويقول أحد المواطنين أثناء شرائه من جزارة في مدينة ماراكايبو وهي ثاني أكبر مدينة في فنزويلا: "رائحتها تبدو سيئة قليلاً لكن يمكن غسيلها بالقليل من الخل والليمون".

فيما يقول بائع في أحد المحلات إنه قام بجمع كمية من تلك اللحوم وخلطها بلحوم صالحة، مضيفاً أن البعض يطعمها لكلابه بينما هناك من يطبخونها لأسرهم. ويلقي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو باللوم في الأزمة الاقتصادية على الولايات المتحدة وما يصفه بالقوى الرأسمالية التي يقول إنها تشن حرباً اقتصادية ضد بلاده.



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