مقتل إبراهيم العسيري.. لعنة أحجار الدومينو تصيب رؤوس القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العلاربية المتحدة

عادت قضية الإرهابي إبراهيم العسيري خبير تصنيع المتفجرات في تنظيم القاعدة، إلى الأذهان مجددًا بعدما أكد مسؤول أمريكي أنه قُتل العام الماضي أثناء تصنيع متفجرات متطورة.

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ولم يعلق التنظيم على نبأ مقتل العسيري ولم ينشر نعيا له، كما فعل سابقا مع غيره من قادته الذين قتلوا في هجمات للولايات المتحدة وحلفائها، ما يعني دون أدنى مجال للشك، أن كل قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي فقدت.

وكما أن سقوط أحد أحجار الدومينو يسقط البقية، هكذا يتساقط هرم التنظيم الهش من الأعلى نحو الأسفل.

وطبقا لفريق منظمة الأمم المتحدة الذي يرصد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، فقد ذكرت عدد من الدول في مجلس الأمن "ان خبير المتفجرات ابراهيم العسيري قتل خلال النصف الثاني من 2017".

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وجاء في التقرير الذي نشره الفريق الأسبوع الماضي أنه "نظراً إلى الدور الذي لعبه العسيري سابقا في المخططات ضد الطيران، فإن ذلك يمثل ضربة قوية للقدرات العملانية" لتنظيم القاعدة.

وكان مسؤول أمريكي قد أكد أن العسيري قُتل العام الماضي أثناء تصنيع متفجرات متطورة.

وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض ذكر اسمه وفقًا لوكالة "فرانس برس"، إن العسيري قُتل العام الماضي أثناء تصنيع متفجرات متطورة يصعب رصدها وتم إخفاء جثته حتى تحللت.

وأضاف أن "العسيري" شارك في العديد من التفجيرات الإرهابية، حيث شارك في مخطط رأس السنة 2009، بعدما حاول شخص نيجيري تفجير طائرة هولندية عن طريق وضع متفجرات في ملابسه الداخلية.

ومن ناحية أخرى، أكدت العديد من الدول في مجلس الأمن أن "العسيري" قُتل في النصف الثاني لعام 2017، وذلك وفقًا لفريق الأمم المتحدة الخاص برصد الجماعات الإرهابية.



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