محامي ترامب السابق يعترف بالاحتيال وخرق القوانين الانتخابية

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

أقر مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالذنب في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية واختلاس أموال.

مايكل كوهين أقر بالذنب في 8 اتهامات، من بينها الاحتيال الضريبي، وتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، والتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية، ومساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات.

ورد المحامي البالغ من العمر 51 عاما بصوت متهدج على تساؤلات القاضي وليام بولي، مقرا بالذنب في 5 اتهامات بالاحتيال الضريبي، واتهام بتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، واتهام بالتسبب عمدا في مساهمة غير قانونية لشركة في حملة انتخابية، واتهام بمساهمة تفوق الحد المسموح به في الحملات.

وقال كوهين لدى استجوابه إنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهن "بهدف التأثير على الانتخابات".

وبدأ المدعون الاتحاديون في نيويورك التحقيق مع كوهين، بعد إحالة من المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وفي تنسيق محتمل مع حملة ترامب الانتخابية.

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