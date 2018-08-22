كوريا الجنوبية بصدد سحب نقاط حراسة مع جارتها الشمالية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية(وكالات)

قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية إن سيول ستسحب نحو 10 من نقاط حرس الحدود مع كوريا الشمالية على أساس تجريبي، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. هذا التحرك يأتي تمشيا مع اتفاق القمة بين الكوريتين في شهر نيسان أبريل الماضي لتحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام.

ولم يقدم وزير الدفاع جدولا زمنيا محددا للتدابير الرامية للحد من التوترات العسكرية وبناء الثقة مع لجارة الشمالية، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ من المنتظر أن تتخذ خطوات مماثلة في المنطقة العازلة الفاصلة بين الكوريتين.

وقال سونغ أمام جلسة للجنة الدفاع في الجمعية الوطنية: "إن ذلك يعني أننا سنسحب واحدة أو اثنتين من نقاط الحراسة أولا، ثم تليها نقاط أخرى". وخلال محادثاتهما العسكرية على مستوى الجنرالات الشهر الماضي، توصلت الكوريتان إلى "تفاهم" بشأن تعزيز السلام في المنطقة المنزوعة السلاح.

ومن بين التفاهمات سحب مراكز الحراسة ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة والتنقيب المشترك عن رفات قتلى الحرب. وفي قمتهما في أبريل المنصرم، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تنفيذ عملية نزع السلاح بطريقة مرحلية مع تخفيف حدة التوتر العسكري بينهما.

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