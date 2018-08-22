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قتل العسيري أهم عملية ضدّ الإرهاب منذ القضاء على بن لادن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال نائب مدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق مايكل موريل إن قتل ابراهيم العسيري يعد أهم عملية ضد الإرهاب منذ القضاء على زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن. 

تصريحات موريل تأتي مع اقتراب ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ بمصرع العسيري تبع القاعدة أنها تعاني خسائر كبرى، فالقضاء على أخطر صانعي القنابل يعد ضربة موجعة للتنظيم فقد كان سببا في تشديد الحماية على المطارات لِقدرة العسيري على صناعة قنابل يصعب اكتشافها.
 

 

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