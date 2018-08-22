فضيحة تكشف الستار عن طائرة كوثر الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع مختص بالطيران الحربي عن أن الصور واللقطات التي بُثت للطائرة الحربية الإيرانية الجديدة "كوثر"، لم تكن بالحقيقة للطائرة الجديدة من "الجيل الرابع"، بل هي طائرة أمريكية من طراز قديم.

وكانت إيران قد كشفت الثلاثاء، عما قالت إنها طائرة مقاتلة جديدة، أثناء حفل حضره الرئيس، حسن روحاني، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال الموقع الثلاثاء إن اللقطات التي بثت تظهر بوضوح طائرة من نوع "أف-5 أف تايغر" قديم طراز ، وليست الطائرة التي قالت إيران أنها محلية الصنع بنسبة 100 بالمئة.

وحصل الصحفي الإيراني المختص بالطيران، باباك تغفاي، على بعض التفاصيل حول الطائرة، حيث أكد أن الطائرة هي من نوع "أف-5 أف تايغر"، وأعيد تصميمها لتكون مجهزة ببعض الكترونيات الطيران الرقمية الجديدة.

وقال تغفاي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " مصادري من داخل مؤسسة صناعة الطيران الإيرانية تؤكد أن الطائرة التي كشف عنها الرئيس الإيراني هي طائرة "أف-5 أف تايغر" أمريكية الصنع.. واستخدمت لتكون بديلا لطائرة "كوثر" خلال الاختبارات".

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