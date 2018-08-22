عمالقة التكنولوجيا يفككون "الدعاية الإيرانية"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت كل من شركة فيسبوك وتويتر وألفابيت عن جمع مئات الحسابات المرتبطة بالممثلين الإيرانيين التي قالت شركة الأمن السيبراني إنها تروج لأجندة إيران الجيوسياسية حول العالم. واستهدفت الحملة المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط خلال هذا الشهر، وفقاً لتحليل أجرته شركة الأمن السيبراني والتي رصدت السلوك لأول مرة.

وكانت شركتا فيسبوك وتويتر أكدتا أن كلا منهما حذفت نحو 300 حساب تقع مصادر أغلبها في إيران، وذلك بعدما تبين أنها تقوم "بسلوك مضلل" منسق. وتحركت الشركتان بناء على معلومة من شركة "فاير آي" للأمن الإلكتروني، التي قالت إن الحسابات تروج لدعاية إيرانية.

وقال ناثانيال غلايشر مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في فيسبوك في منشور على مدونة "حذفنا 652 صفحة ومجموعة وحسابا بسبب سلوك مضلل منسق مصدره إيران استهدف أناسا عبر خدمات إلكترونية عديدة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة".

ووصفت تويتر الأنشطة بأنها "تلاعب منسق". وقالت عبر مدونة أن أنشطة التأثير، على حد وصف (فاير آي) لها، بدأت العام الماضي واستمرت حتى هذا الشهر. وأضافت "لكن من المهم الإشارة إلى أن النشاط لم يستهدف فيما يبدو التأثير على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 2018 تحديدا، إذ أنه يتجاوز الجمهور الأمريكي والسياسة الأمريكية".

ويأتي حذف الحسابات بعد أسابيع من حذف فيسبوك حسابات مصدرها روسيا لمشاركتها في سلوك مضلل. وقالت الشركة الثلاثاء، إنها اكتشفت المزيد من السلوك المضلل المرتبط بروسيا، لكن لا صلة لهذا النشاط على ما يبدو بالحملة المتعلقة بإيران.



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