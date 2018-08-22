بولتون: سياسة أمريكا هي تغيير سلوك إيران وليس نظامها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون على وجوب خروج القوات الإيرانية من الداخل السوري ،مشدداً على عدم وجود تفاهم مع روسيا بشأن خطط الرئيس السوري بشار الأسد للسيطرة على إدلب.

وأضاف أن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران أقوى مما كان متوقعا، وأضاف بولتون أن الاتفاق النووي الإيراني أثبت فشله، وما تقتضيه سياسة الولايات المتحدة هي تغيير سلوك إيران وليس النظام في إيران. وأضاف بولتون لوكالة "رويترز"، الأربعاء، أن سبب بقاء القوات الأميركية في سوريا يتعلق بالتهديد الداعشي والوجود الإيراني، مؤكدا وجوب خروج قوات إيران وميليشياتها من سوريا

واعتبر أن روسيا باتت "عالقة" في سوريا التي مزقتها الحرب، وتبحث عن "آخرين" من أجل تمويل إعادة الإعمار، معتبرا أن ذلك فرصة للضغط على موسكو للعب دور أكبر في إخراج الإيرانيين من هناك. وقال:" إن مصلحتنا في سوريا إنهاء خلافة داعش والتهديد المستمر الذي يشكله، والتعامل مع الوجود الإيراني سواء للقوات أو الميليشيات، فهذه الأمور تبقينا هناك".

وأضاف بولتون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أبلغ نظيره الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة هلسنكي، أنه لا يستطيع إخراج القوات الإيرانية في سوريا، لكنه "أبلغنا بأن مصلحة روسيا وإيران في سوريا ليست متطابقة".

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