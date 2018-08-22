بولتون: أوروبا بين خيارين إما العمل مع أمريكا أو إيران
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
أكد مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ واشنطن بأن روسيا غير قادرة على فرض انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، مشدداً على عدم وجود تفاهم مع روسيا بشأن خطط الرئيس السوري بشار الأسد للسيطرة على إدلب. وأضاف أن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران أقوى مما كان متوقعا، مؤكداً أن على الأوروبيين الاختيار بين العمل مع الولايات المتحدة أو إيران.
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