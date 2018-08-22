بولتون: أوروبا بين خيارين إما العمل مع أمريكا أو إيران 

... الكرملين يحدد زمان ومكان قمة ترامب وبوتن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيعقدان قمتهما الثنائية الأولى في 16 يوليو في هلسنكي..

... البيت الأبيض: قمة ترامب وبوتين لن تعقد العام الحالي أعلن البيت الأبيض، أن القمة المقبلة بين دونالد ترامب ونظيرِهِ الروسي فلاديمير بوتين لن تعقدَ عام 2018

... حقائق علمية تفشي سر "مشية بوتين" الغريبة! عادة ما يتسائل البعض حول لغة الجسد خصوصا اذا ما تعلق الأمر بالحكام والرؤساء، فكل حركاتهم وسكناتهم محل تساؤل للجميع، من خلال البرامج الوثائقية تبين أن الضوء يسلط بقوة على حركة جسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف.

... المؤبد 5 مرات لمنفذ هجوم مطار فلوريدا الدموي كان سانتياغو "28 عاماً" قد أقر بجميع أفعاله في 23 من مايو/آيار الماضي في 5 تهم بعنف أسفر عن قتل في مطار دولي وستة تهم بعنف أسفر عن إصابات جسيمة في مطار دولي.

... بعد ستين عاماً .. كوريون جنوبيون يلتقون أسرهم في الشمال تجمع العشرات من الكوريين الجنوبيين معظمهم من كبار السن عشية لقائهم الأول المنتظر مع ذويهم الكوريين الشماليين الذين إنفصلوا عنهم منذ الحرب (1950-1953).